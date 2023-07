Mercato : Incroyable retour au PSG, l’histoire se répète

Baptiste Berkowicz

Alors qu'il a véritablement explosé avec le PSV Eindhoven, Xavi Simons avait le choix de revenir au PSG ou de poursuivre avec le club néerlandais. Le joueur né en 2003 a décidé de réintégrer le club de la capitale contre un transfert de 6M€. Un retour qui est loin d'être le premier dans l'Histoire du PSG. Entre les joueurs passés par plusieurs clubs avant de reporter les couleurs parisiennes, les joueurs qui reviennent dans le club de la capitale en tant que coach ou encore sous la casquette de dirigeant, les retrouvailles sont multiples.

Un comeback de plus au PSG. La direction du club de la capitale tentait depuis de nombreuses semaines de convaincre Xavi Simons de revenir à Paris après sa saison étincelante au PSV Eindhoven. La pépite néerlandaise avait les cartes en main et représentait la seule personne décisionnaire pour son avenir au vu des termes du contrat. C'est par sa volonté que le PSG est parvenu à le rapatrier.

Xavi Simons, un retour inespéré au PSG

Fort de sa précocité et de ses qualités, Xavi Simons avait disputé ses premières minutes en professionnel avec le maillot du PSG. Des minutes, certes faibles mais encourageantes, qui l'ont amené à vouloir davantage de temps de jeu. Lors de l'exercice 2021-2022, la pépite néerlandaise ronge son frein sous les ordres de Mauricio Pochettino qui ne le fait pas jouer autant que Xavi Simons le désire. Pourtant, Leonardo lui avait promis des responsabilités grandissantes avec en ligne de mire une prolongation de contrat. Son aventure parisienne bat alors de l'aile et le joueur né en 2003 décide d'aller voir ailleurs lors du mercato estival 2022. Le PSV Eindhoven l'accueille les bras ouverts et voit éclore sous ses yeux un véritable phénomène. Pour sa première saison aux Pays-Bas, Xavi Simons claque pas moins de 19 buts et 8 passes décisives dans un rôle davantage d'attaquant que lorsqu'il évoluait au PSG. Sortie de cette saison brillante, la pépite néerlandaise a le choix entre poursuivre son aventure en Eredivisie ou bien revenir à Paris contre un chèque de 6M€ des dirigeants du PSG. Xavi Simons a donc décidé de retrouver le club de la capitale en espérant trouver une place importante au sein de l'équipe de Luis Enrique, récemment intronisé comme nouvel entraineur parisien.

Dirigeants, entraineurs, joueurs, les retrouvailles ne sont pas rares au PSG

Le PSG est coutumier des retours. Avec plus ou moins de succès, les retrouvailles, souvent dans un rôle différent des joueurs du club de la capitale, sont nombreuses. Nicolas Anelka (1996-1997, 2000-2002) comme Xavi Simons a évolué dans d'autres clubs après avoir porté les couleurs du PSG et avant d'y revenir. D'autres ont choisi de retrouver le club de la capitale par l'intermédiaire du banc de touche : Luis Fernandez (1978-1986 en tant que joueur, 1994-1996 et 2000-2003 en entraineur), Paul Le Guen (1991-1998 en joueur, 2007-2009 en entraineur), Antoine Kombouaré (1990-1995 en joueur, 2009-2011 en entraineur), Ricardo (1991-1995 en joueur, 1996-1998 en entraineur) ainsi que Laurent Fournier (1991-1994 en joueur, 2005 en entraineur). Chez les dirigeants, un homme incarne le PSG en tant que directeur sportif : Leonardo. D'abord en tant que joueur, le Brésilien évolue à Paris lors de la saison 1996-1997. Ensuite, son premier passage en tant que directeur sportif de 2011 à 2013 aura permis aux Qataris de lancer leur projet sur de bons rails avec le recrutement de superstars mais aussi de jeunes joueurs en devenir. Son deuxième passage, de 2019 à 2022, aura été marqué par une finale de Ligue des Champions, étape inédite dans l'Histoire du club, mais aussi par de nombreux remous en interne. Les retrouvailles ne sont donc pas toujours évidentes.