Le PSG en rêve, sa femme va plomber son transfert

Jean de Teyssière

Un transfert se joue souvent à peu de choses. Le PSG pourrait assez vite le constater concernant Harry Kane. L'attaquant anglais de 29 ans évoluant à Tottenham se trouve dans la situation suivante, lui qui voit son contrat expirer en juin prochain : soit il part, soit il prolonge. Lui ne serait pas contre quitter son club de toujours pour découvrir un autre championnat mais sa famille, qui ne veut pas quitter Londres, pourrait rapidement le dissuader de partir.

Le PSG pourrait bien réaliser un mercato historique. Après avoir fait venir six recrues, le club de la capitale continue de faire venir du sang neuf et ne compte pas s'arrêter là. Ils leur manquent encore un attaquant de classe mondiale et si son profil est tout trouvé, le prix demandé ainsi que sa situation privée pourrait faire capoter ce transfert.

116M€ pour Harry Kane ?

Regardant la situation d'Harry Kane, le PSG sait sans doute que l'Anglais pourrait être motivé à l'idée de partir cet été. Il a donné son accord à Daniel Levy, le président de Tottenham de ne pas partir libre et pourrait donc quitter le club cet été puisqu'il est en fin de contrat la saison prochaine. D'après L'Équipe , le prix demandé par Tottenham pour libérer Harry Kane de sa dernière année de contrat reste très élevé puisque Daniel Levy ne discutera pas à moins de 100M€.

La famille d'Harry Kane, obstacle pour un départ ?