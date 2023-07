Viré par le PSG, Luis Enrique lui fait un cadeau

Thibault Morlain

Viré par le PSG en décembre 2020, Thomas Tuchel a par la suite rebondi du côté de Chelsea et le voilà aujourd’hui sur le banc du Bayern Munich. Pour autant, l’Allemand n’oublie pas le club de la capitale et voilà qu’il pourrait notamment profiter du changement d’entraîneur au PSG avec l’arrivée de Luis Enrique pour se renforcer.

Ça a donc bougé sur le banc du PSG en cette intersaison. Christophe Galtier a été remercié après seulement un an et c’est Luis Enrique qui s’est vu confier les commandes du club de la capitale. Un changement qui a entraîné d’autres au sein du staff technique. Avec l’arrivée du nouvel entraîneur du PSG, certains éléments n’ont pas été conservés. Pour le plus grand bonheur de Thomas Tuchel au Bayern Munich visiblement…

PSG : C’est terminé pour Neymar, Luis Enrique prend position https://t.co/LwHGNzSTsw pic.twitter.com/5l8oMROpHS — le10sport (@le10sport) July 16, 2023

Tuchel se sert au PSG

Selon les informations de Bild , Thomas Tuchel aurait donc renforcé son staff au Bayern Munich avec un élément tout droit venu du PSG. C’est Nicolas Mayer, directeur de la performance, qui rejoint l’Allemand en Bavière après avoir déjà travaillé avec lui à Paris. Ayant quitté le PSG suite à l’arrivée de Luis Enrique, Mayer file donc à Munich.

Luis Enrique débarque avec son staff

De son côté, Luis Enrique est lui arrivé au PSG avec quelques éléments pour constituer son staff. On peut notamment retrouver Aitor Unzué, adjoint et analyste, Joaquin Valdes, psychologue, ainsi que Rafel Pol, préparateur physique.