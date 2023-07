Mercato - PSG : Luis Enrique fait une demande de transfert !

Thomas Bourseau

Officiellement présenté en tant qu’entraîneur du PSG le 5 juillet dernier, Luis Enrique a publiquement évoqué plusieurs dossiers du mercato en conférence de presse. Néanmoins, en coulisse, le technicien espagnol aurait glissé le nom de Yeremy Pino à ses dirigeants.

L’OL a clairement annoncé la couleur au PSG dans le dossier Bradley Barcola. Certes, Bernardo Silva est l’ultime priorité estivale du PSG, néanmoins, le10sport.com vous a affirmé le 13 juillet dernier que le comité de direction du Paris Saint-Germain en pinçait pour l’ailier de l’OL. Au point où une offre de transfert a même été soumise aux dirigeants rhodaniens, sans que le montant de ladite proposition n’ait filtré. La réponse de l’OL ne devrait pas avoir plu au Paris Saint-Germain.

L’OL recale le PSG pour Bradley Barcola

Toujours selon nos informations exclusives, l’Olympique Lyonnais s’est montré intraitable quant à l’approche du PSG pour le transfert de Bradley Barcola avec un « non » catégorique. Pour autant, le PSG ne baisserait pas les bras et prévoirait de revenir à la charge à en croire Sports Zone qui fait part d’une détermination parisienne dans ce dossier et notamment en raison du règlement de l’UEFA au niveau du nombre de joueurs français au PSG pour la liste de la prochaine ligue des champions. Il en faudrait encore deux.

Luis Enrique proposerait Yeremy Pino au PSG