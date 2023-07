Mercato : Viré par le PSG, il veut jouer un sale tour

Jean de Teyssière

L'aventure entre le PSG et Unaï Emery avait tout pour réussir, puisque l'Espagnol a gagné partout où il est passé. Passé maître dans l'art de l'Europa Ligue, Emery a entraîné le PSG entre 2016 et 2018. Remercié suite à deux campagnes de Ligue des Champions catastrophique marquée par la remontada face au FC Barcelone, Emery est désormais l'entraîneur d'Aston Villa en Premier League et est intéressé par João Félix, ciblé par le PSG.

Le PSG continue son mercato XXL et les six recrues officialisées ces derniers jours n'ont pas suffi à rassasier le club de la capitale qui vise désormais un attaquant de classe mondiale. Plusieurs noms sont ciblés comme Randal Kolo Muani, Harry Kane, Victor Osimhen ou encore João Félix. Pour l'un d'entre eux, un ancien entraîneur du PSG pourrait jouer un mauvais tour au club de la capitale.

Aston Villa en course pour João Félix

Le marché des transferts des attaquants est en feu en ce début de mercato ! Concernant João Félix, le club anglais d'Aston Villa, par la voix de son entraîneur, Unaï Emery, aimerait bien faire du Portugais son attaquant fétiche. Selon le Birmingham Mail , relayé par AS , les Villans ne lâchent pas cette piste, qui fait office de priorité numéro 1. Le club anglais avait par ailleurs déjà tenté de le recruter en janvier dernier, mais João Félix était allé à Chelsea.

Luis Enrique valide la priorité du PSG, un transfert XXL se confirme https://t.co/6tOoVbxj1L pic.twitter.com/Eui2YejUyF — le10sport (@le10sport) July 16, 2023

João Félix veut jouer la Ligue des Champions

Mais une donnée importante pourrait venir plomber Unaï Emery et ravir le PSG : João Félix n'envisagerait pas du tout de rejoindre Aston Villa pour la simple et bonne raison que le club, qui a terminé 7ème la saison dernière, disputera la Ligue Europa Conférence, et non pas la Ligue des Champions. Une condition sine qua non pour que João Félix signe dans un club.