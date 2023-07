PSG : Coup de théâtre pour un transfert à 10M€ ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Mauro Icardi est bien parti pour quitter le PSG dans les prochaines heures. Prêté la saison dernière à Galatasaray, le buteur argentin devrait s'engager, définitivement, avec la formation turque comme l'a laissé entre Okan Buruk. L'entraîneur du club a annoncé que le joueur était attendu ce lundi, avant de faire marche arrière.

Prêté la saison dernière à Galatasaray, Mauro Icardi devrait poursuivre sa carrière en Süper Lig. Auteur d'une grande saison en Turquie, le buteur argentin aurait acté son transfert définitif. Dans ce dossier, le PSG devrait récupérer près de 10M€.

Une star se fait recaler par le PSG ! https://t.co/7xqniPXMqK pic.twitter.com/4reCnbTfOs — le10sport (@le10sport) July 16, 2023

Le transfert d'Icardi à Galatasaray annoncé

Mauro Icardi devrait signer son contrat avec Galatasaray dans les prochaines heures comme l'a laissé entendre Okan Buruk. Pour Fotomac , l'entraîneur stambouliote a annoncé une arrivée de l'Argentin d'ici lundi. Mais quelques heures plus tard, le technicien est revenu sur ses propos.

La mise au point d'Okan Buruk