Mercato : Incroyable, il donne déjà son accord pour quitter le PSG

Si le PSG n’a encore rien officialisé à ce sujet, le PSV Eindhoven a de son côté annoncé le retour de Xavi Simons chez les champions de France. Alors que le club de la capitale disposait d’une clause de rachat, le Néerlandais a donc été convaincu de revenir à Paris. Reste à savoir quel sera l’avenir de Xavi Simons. Alors que le joueur de 20 ans pourrait immédiatement être prêté, voilà qu’on connaitrait déjà sa destination si tel était le cas.

Depuis plusieurs semaines, le feuilleton Xavi Simons faisait parler au PSG et pour cause… Alors que le Néerlandais sort d’une saison exceptionnelle au PSV Eindhoven, le club de la capitale disposait d’une clause de rachat, de l’ordre de 6M€, pour rapatrier le milieu offensif. Il fallait encore pour cela convaincre Xavi Simons, puisque c’est lui qui avait le dernier mot pour son avenir. Mais le PSG est donc parvenu à ses fins. En effet, ce dimanche, le PSV Eindhoven a annoncé que le Néerlandais quittait le camp d’entraînement afin de finaliser son transfert à Paris. Selon les différents échos, il devrait parapher un contrat de 4 ans dans les prochaines heures.

Un retour au PSG… puis un prêt ?

Xavi Simons est donc attendu au PSG, mais voilà qu’il pourrait ne faire qu’un bref passage dans la capitale française. A peine revenu, il pourrait déjà repartir sous la forme d’un prêt. Tout devrait toutefois dépendre de Neymar et Kylian Mbappé. En effet, comme l’a révélé Fabrizio Romano, si le Français ou le Brésilien venait à quitter le PSG cet été, Xavi Simons restera alors dans l’effectif de Luis Enrique. En revanche, si aucun des deux ne faisait ses valises, alors le milieu offensif de 20 ans serait prêté. Et concernant ce cas de figure, L’Equipe a pu révéler que le futur club de Xavi Simons était déjà identifié sans pour autant aller plus loin…

Direction Leipzig pour Xavi Simons ?