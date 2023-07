Le PSG boucle un transfert, Neymar et Mbappé peuvent tout faire basculer

Thibault Morlain

Ce dimanche, le PSV Eindhoven a officialisé le retour de Xavi Simons au PSG. Alors que le club de la capitale a activé sa clause à 6M€, le Néerlandais a été convaincu pour revenir à Paris. Reste maintenant à savoir si Xavi Simons restera ou sera prêté. Et tout pourrait finalement dépendre du sort de Kylian Mbappé et Neymar d’ici la fin du mercato estival. Explications.

Après avoir laissé partir libre Xavi Simons libre l’été dernier au PSV Eindhoven, le PSG avait toutefois la possibilité de rapatrier le joueur néerlandais. En effet, le club de la capitale disposait d’une clause de rachat de 6M€, mais c’est Xavi Simons qui avait la main sur celle-ci, ayant le dernier mot à propos de son avenir. Il fallait donc convaincre le joueur de 20 ans. Telle était alors la mission du PSG ces dernières semaines et voilà que les champions de France y sont parvenus. En effet, ce dimanche matin, le PSV Eindhoven a annoncé que Xavi Simons quittait le camp d’entraînement pour boucler son retour à Paris.

Mercato : Le Qatar s’attaque à un crack du PSG https://t.co/dQkMCMrVy7 pic.twitter.com/IJMXZVSvRV — le10sport (@le10sport) July 16, 2023

Une place au PSG pour Xavi Simons ?

Se pose maintenant une autre question pour Xavi Simons. Quid de son avenir avec le PSG ? Le Néerlandais aura-t-il une place dans l’effectif de Luis Enrique ? Ça fait déjà parler et visiblement, il existerait deux cas de figure pour Xavi Simons. Comme révélé par Fabrizio Romano , tout pourrait notamment dépendre de Kylian Mbappé et Neymar et du fait qu’ils quittent ou non le club de la capitale d’ici la fin du marché des transferts. Ainsi, si le Français ou le Brésilien s’en va, Xavi Simons restera au PSG.

A peine revenu déjà prêté ?