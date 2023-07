PSG : Un attaquant va débarquer, qui faut-il recruter ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avec déjà six recrues au compteur, le PSG est l’un des acteurs majeurs du mercato estival, et cela n’est pas fini. Du renfort est encore attendu en attaque, et la formation parisienne espère frapper fort avec plusieurs pistes prestigieuses activées. Harry Kane ou Victor Osimhen sont notamment suivis, mais selon vous, vers qui faut-il se lancer ?

Le PSG entame la deuxième phase de son mercato après avoir officialisé ses premières recrues de l’été comme attendu. Parmi les priorités du club de la capitale, l’arrivée d’un avant-centre. Certains médias avancent même l’hypothèse de deux arrivées pour renforcer l’attaque en raison du départ de Lionel Messi, de la vente espérée d’Hugo Ekitike et de l’avenir incertain de Kylian Mbappé. Les pistes sont nombreuses du côté du PSG.

Mbappé écœure Messi, l’incroyable aveu de Deschamps https://t.co/30dzhhdnHj pic.twitter.com/G9Gg4f9HnF — le10sport (@le10sport) July 15, 2023

Kane, la priorité impossible ?

La priorité se nomme Harry Kane. L’attaquant de Tottenham est le joueur le plus apprécié au sein du Paris Saint-Germain, mais aussi le plus difficile à attirer. L’international anglais, actuellement dans sa dernière année de contrat, suscite également les convoitises du Bayern Munich qui aurait sa préférence. Les Spurs , eux, ne perdent pas l’espoir de le conserver.

Les autres joueurs visés par le PSG