Annoncée au PSG, cette star rêve d’un club mythique

Hugo Chirossel

Déjà très actif sur le marché des transferts, du mouvement est encore attendu au PSG dans les prochaines semaines. Les dirigeants parisiens s’intéresseraient notamment à João Félix, annoncé sur le départ de l’Atlético de Madrid. Si l’international portugais aimerait rejoindre le club de la capitale, il rêverait d’un autre grand club européen.

Depuis l’ouverture du mercato estival, le PSG s’est déjà attaché les services de six nouveaux joueurs. Mais le club de la capitale ne compte pas en rester là. En ce sens, João Félix a été lié à un possible transfert vers le PSG cet été. Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec l’Atlético de Madrid, l’international portugais (31 sélections) veut à tout prix s’en aller.

João Félix tenté par le PSG

De retour après un prêt de six mois à Chelsea en deuxième partie de saison dernière, João Félix souhaite quitter l’Atlético de Madrid et est intéressé à l’idée de rejoindre le PSG, comme l’indique AS . Cependant, d’après le journal espagnol, il rêverait de porter les couleurs d’un autre grand club européen.

João Félix rêve du FC Barcelone