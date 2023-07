PSG : Le prochain contrat de Kylian Mbappé est dévoilée, c’est historique

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les plans de Kylian Mbappé sont chamboulés par le PSG. Initialement, le joueur ne souhaitait pas quitter le club parisien cet été. Mais à Doha, on refuse de le conserver pour le voir partir libre l'année prochaine. Ainsi, la star pourrait se diriger vers le Real Madrid. Un contrat XXL l'attend. Voici les détails.

Le chant du cygne pour Kylian Mbappé ? Après avoir refusé de prolonger son contrat d'une saison supplémentaire, le joueur du PSG est poussé vers la sortie par ses supérieurs. En cas de départ, Mbappé pourrait, enfin, se diriger vers le Real Madrid. Il y a quelques jours, Francisco José Delgado avait dévoilé le contrat qui l'attend en Espagne.





Neymar : Cette annonce va inquiéter sérieusement le PSG https://t.co/0kwYKorgeS pic.twitter.com/Z629rmRvfU — le10sport (@le10sport) July 15, 2023

Une clause libératoire à 1Md€

« Il faut savoir que le Real Madrid a plus que fait les comptes pour l'opération Mbappé : un contrat de cinq ans, le salaire du joueur à cinquante millions, s'il arrive libre la prime à la signature, et une clause de plus d'un milliard » avait déclaré le journaliste sur le plateau de la Cadena Ser.

La presse espagnole confirme le salaire