Une superstar quitte le PSG, le Real Madrid hallucine

Lionel Messi et le PSG, c'est terminé. L'international argentin, champion du monde en décembre dernier, a décidé de ne pas prolonger son contrat avec le club parisien et de filer aux Etats-Unis. Dans les prochaines heures, il devrait s'engager officiellement avec l'Inter Miami. Entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti s'est prononcé sur cette opération.

Arrivé au PSG en août 2021, Lionel Messi est passé par toutes les émotions durant son passage. Acclamé au moment de ses débuts, il est reparti sous les sifflets du Parc des Princes après plusieurs prestations décevantes. Des critiques considérées comme injustifiées par beaucoup, notamment par David Trezeguet. « La France n'a jamais compris le caractère de Lionel Messi » a lâché le champion du monde 1998.

La présentation de Messi est imminent

En fin de contrat, Lionel Messi a profité de sa première occasion pour quitter le PSG. Le joueur va s'engager avec l'Inter Miami dans les prochaines heures. Selon Michelle Kaufman du Miami Herald, la franchise dirigée par David Beckham a entamé le « processus d'accréditation des médias pour un événement majeur de dévoilement qui comprendra des divertissements passionnants, des discours sur le terrain et plus encore » qui devrait avoir lieu le 16 juillet. Pour Carlo Ancelotti, l'arrivée de Messi va permettre à la MLS de passer un cap.

Ancelotti se prononce sur le départ de Messi