L’énorme aveu de Messi sur sa retraite, il déballe tout

Thomas Bourseau

Après cinq participations aux Mondiaux, Lionel Messi aurait pu dire stop si l’équipe de France avait soulevé la Coupe du monde à sa place en décembre dernier. C’est en effet l’aveu du septuple Ballon d’or.

Lionel Messi a disputé cinq Coupes du monde. Et alors qu’il n’est âgé « que » de 36 ans, le septuple Ballon d’or pourrait entrer dans l’histoire en prenant part à un sixième Mondial en 2026 sur les terres nord-américaines et latines du Canada, des États-Unis et du Mexique. Néanmoins, tout aurait pu s’arrêter entre Lionel Messi et l’ Albiceleste en décembre dernier au lendemain de la Coupe du monde.

«Si nous n'avions pas été champions du monde, je ne serais plus ici»

L’Argentine a raflé sa troisième étoile mondiale en prenant le meilleur sur l’équipe de France en finale (3-3) et (4-2 aux tirs au but). De quoi permettre à Lionel Messi de remporter l’unique trophée qui manquait à collection. Néanmoins, une deuxième défaite en finale après celle de 2014 face à l’Allemagne aurait poussé Messi à prendre sa retraite…internationale ! C’est en effet ce qu’il a révélé à la télévision argentine dans des propos rapportés par Goal . « J'ai apprécié chaque instant de la Coupe du monde. Je l'ai apprécié comme je ne l'avais jamais fait auparavant. Un peu parce que je savais que c'était peut-être ma dernière Coupe du monde. Et pour être honnête, je pense que si nous n'avions pas été champions du monde, je ne serais plus ici dans l'équipe nationale ».

«Maintenant que je suis champion du monde, je ne peux pas quitter l'équipe nationale»