Giroud, karting... L'entourage de Benzema pique une colère

Pendant de longues années, en équipe de France, il y a eu l'opposition entre Karim Benzema et Olivier Giroud. L'ex-joueur du Real Madrid avait d'ailleurs mis de l'huile sur le feu avec sa désormais célèbre punchline du karting et de la Formule 1 avec Mohamed Henni. Et visiblement, ça n'a pas forcément plu dans l'entourage de Benzema...

En mars 2020, invité alors par Mohamed Henni sur les réseaux sociaux, Karim Benzema avait lâché une sortie qui est restée dans les mémoires à propos d'Olivier Giroud. Devant plus de 100 000 personnes en direct, le joueur d'Al-Ittihad avait alors balancé : « Vous savez quoi, je vais répondre à tout le monde, ça va être vite fait les mecs. On ne confond pas la F1 et le karting. Et je suis gentil. Moi, je sais que je suis la F1 ».

« Aucun de nous deux ne le regrette »

Dans des propos accordés à L'Equipe , Mohamed Henni est revenu sur ce moment désormais mythique avec Karim Benzema. « On ne s'attendait pas à autant de répercussions. Mais aucun de nous deux ne le regrette », a-t-il expliqué dans un premier temps.

« En revanche, son entourage... »