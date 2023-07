L’Arabie Saoudite boucle un deal surréaliste pour Cristiano Ronaldo

Pierrick Levallet

Cristiano Ronaldo influence grandement le monde du football. Et l'Arabie Saoudite n'y fait pas exception. Depuis son transfert à Al-Nassr, de nombreuses stars rejoignent des clubs saoudiens. D'ailleurs, Al-Nassr a bouclé un accord avec Nike pour que la marque au Swoosh devienne son nouvel équipementier. Et Cristiano Ronaldo pourrait bien y être pour quelque chose.

L’hiver dernier, Cristiano Ronaldo surprenait tout le monde. En guerre avec Manchester United, le Portugais rompait son contrat et s’engageait avec Al-Nassr en Arabie Saoudite. Depuis, plusieurs stars l’ont imité et ont signé dans des clubs saoudiens. L’influence de Cristiano Ronaldo fait grandir la Saudi Pro League à vue d’oeil. Et l’effet de la légende portugaise ne s’arrêterait pas là.

Incroyable, il va recaler Cristiano Ronaldo après l'avoir fait pleurer https://t.co/lZMtHpLB8r pic.twitter.com/AMNJAmIbLF — le10sport (@le10sport) July 2, 2023

Al-Nassr signe un contrat avec Nike

Sur son compte Twitter , Al-Nassr a officialisé avoir changer d’équipementier pour la saison prochaine. Le club saoudien a laissé tomber son maillot de la marque Dunes pour s’engager avec Nike. Cristiano Ronaldo n’y serait sans doute pas pour rien dans cette affaire. L’attaquant de 38 ans dispose d’un contrat à vie avec la marque au Swoosh. L’influence du quintuple Ballon d’Or aurait eu un gros rôle à Al-Nassr pour être équipé par Nike la saison prochaine.

Le club saoudien a tout prévu pour Cristiano Ronaldo