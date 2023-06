EXCLU : Après Lens, Alou Diarra prend du galon !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Après avoir quitté le RC Lens et le staff de Franck Haise il y a un an, Alou Diarra continue de grandir sous les couleurs de l’ESTAC. Aux commandes des U19, l’ancien international français vient d’être nommé à un nouveau poste pour la saison prochaine dans le club troyen.

Retiré des terrains depuis 2017 et une carrière pleine qui lui a permis de porter les couleurs du Bayern Munich, de Lens, de Lyon, Bordeaux, de l’OM mais également de l’équipe de France (finaliste de la Coupe du Monde 2006), Alou Diarra a troqué les crampons pour les bancs de touche. Entraîneur adjoint de Franck Haise au RC Lens durant quatre saisons, Alou Diarra a notamment participé à la remontée des Sang et Or en Ligue 1. Depuis l’été 2022, il rejoint l’ESTAC et prend en mains les U19 en tant qu’entraîneur principal. Un à un, l’international français gravit les échelons.

Diarra nommé en équipe réserve

Au sortir d’une première saison réussie avec les U19 de l'ESTAC, avec une qualification en phases finales et un quart de finale (stade de la compétition jamais atteint par le club troyen) perdu contre… Lens, Alou Diarra vient d’être récompensé. Selon nos informations, l’ancien milieu de terrain est promu entraîneur de l’équipe réserve. Une nouvelle étape pour sa carrière d’entraîneur et un profil que l’on pourrait voir dans les années à venir sur un banc de Ligue 1…