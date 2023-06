Benzema, Mbappé… Zidane fait une annonce qui va plaire

Arnaud De Kanel

Le Ballon d'Or est la plus grande récompense personnelle pour un joueur de football. Zinédine Zidane l'a remporté et il sait donc de quoi il parle. L'ancien numéro 10 des Bleus se félicite de l'avoir remis à Karim Benzema et il s'attend à ce que d'autres Français, comme Kylian Mbappé, remportent cette distinction.

Entre la France et le Ballon d'Or, l'histoire d'amour perdure. Karim Benzema est le tenant du titre et il est ainsi devenu le cinquième tricolore à avoir glané la récompense après Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin et Zinédine Zidane. Le prochain pourrait être Kylian Mbappé. En tout cas, l'attaquant du PSG est assez confiant. « Les nouveaux critères, c'est brûler la rétine, c'est quelqu'un qui a été impactant... je pense que je corresponds à ces critères, donc je dirais… oui. Mais on verra », confiait-il sur TF1 . C'est tout le mal que lui souhaite Zinédine Zidane.

Zidane «espère» que Mbappé remportera «beaucoup» de Ballon d'Or

« S’il y en a un qui me fait lever de ma chaise, c’est Karim (Benzema). Peut-être aussi Luka Modric. On a l’impression qu’ils vont parfois perdre le ballon et puis non, ils arrivent toujours à s’en sortir, faire des choses exceptionnelles. J’ai eu la chance de les coacher mais ce sont surtout des joueurs qui m’ont bluffé à l’entraînement. Mbappé ? J’espère qu’il en gagnera beaucoup ( des Ballon D'Or), ce qu’il fait est fantastique pour l’équipe de France et son club. On suit et on admire », a déclaré Zinédine Zidane pour Téléfoot ce dimanche matin. L'occasion pour lui de revenir sur les souvenirs que lui rappellent le Ballon d'Or.

«J’espère que d’autres Français pourront l’avoir»