Messi prend sa retraite, il est effondré

Tout juste parti du PSG et arrivé à l'Inter Miami, Lionel Messi est actuellement en tournée avec l'équipe championne du monde d'Argentine en Asie. Après une première victoire face à l'Australie (2-0) à Pékin, l'Albiceleste se déplace à Jakarta pour y affronter l'Indonésie ce lundi à 14H30. Un match qui se jouera sans Lionel Messi, d'après les dires de son sélectionneur, Lionel Scaloni qui s'est d'ailleurs ému de penser à la retraite du septuple Ballon d'Or.

La trace de Lionel Messi dans le football sera indélébile. Considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire, l'ancien joueur du FC Barcelone et du PSG se rapproche tout doucement de la fin sa carrière puisqu'il aura 36 ans le 24 juin prochain. Celui qui a annoncé avoir fini le jeu pourrait rapidement raccrocher les crampons...

« Lionel Messi se repose »

Le sélectionneur de l'Argentine, Lionel Scaloni a évoqué le match de sa sélection face à l'Indonésie et annoncé que Messi ne prendrait pas part à la rencontre, en conférence de presse : « Lionel Messi se repose, ainsi qu'Angel Di Maria et Nicolas Otamendi. Ils avaient besoin de repos et j'y avais déjà réfléchi auparavant. Mais c'est toujours l'équipe nationale qui jouera. C'est le plus important. L'Argentine ne se résume pas à un seul joueur. Pour cette partie, Messi ne jouera pas, mais les autres joueront quand même. J'espère que les gens apprécieront le match. »

« Sa retraite ? Je ne veux même pas y penser, ce sera un jour très triste pour tout le monde »