Messi annonce un coup de théâtre sur son départ du PSG

Après son passage globalement décevant de deux ans au PSG, Lionel Messi avait l’embarras du choix pour son avenir. L’attaquant argentin a finalement opté pour l’Inter Miami, en MLS, mais il avoue lui-même que l’objectif de base était de retourner au FC Barcelone qui le courtisait avec insistance. En vain.

Lionel Messi et le PSG, c’est terminé. Recruté libre en 2021 après son départ du FC Barcelone, l’attaquant argentin n’a jamais vraiment réussi à retrouver son meilleur niveau au Parc des Princes, et il a fini par quitter le PSG en froid avec le public parisien qui l’a pris en grippe sur la fin de saison.

Messi avait le choix

Et malgré ses 35 ans, il n’est pas encore question de retraite pour Lionel Messi. Vainqueur de la Coupe du Monde 2022, l’ancien numéro 30 du PSG a longtemps fait l’objet d’un bras de fer à trois avec des intérêts d’Al-Hilal, du FC Barcelone et de l’Inter Miami, et c’est finalement la franchise de David Beckham en MLS qui a raflé la mise.

« Au départ, nous avions une autre idée »