Transfert historique au RC Lens, stupeur dans le vestiaire

Loïs Openda va rapporter un joli chèque au RC Lens. Vendu pour 46M€, le buteur belge va poursuivre sa carrière au RB Leipzig. Ce samedi, le club nordiste s'est prononcé sur ce départ non-prévu comme l'a laissé entendre Franck Haise. Quant à Jonathan Gradit, il a pointé du doigt la communication du joueur belge.

La période des records pour le RC Lens. Après son excellente saison, le club nordiste se retrouve sollicité sur le marché et en position de boucler des transferts à des hauteurs jamais-vus. Meilleur buteur des Sang et Or la saison dernière, Loïs Openda a été vendu au RB Leipzig pour un indemnité de transfert comprise entre 43 et 46M€ sans compter les bonus. Pour Franck Haise, cette opération est gagnante-gagnante.





Haise rend hommage à Openda

« Honnêtement, je n'ai aucune déception. C'est un choix du joueur. Il veut partir, il multiplie son salaire par quatre. Il voulait absolument aller à Leipzig. Trois jours avant, il voulait absolument rester à Lens. Ça fait trente-cinq ans que je suis dans le football, j'en ai vu beaucoup. Et je pense que je vais encore en voir pas mal (...) Il a explosé à Lens. Après, il y a des opportunités. Lui fait une bonne affaire. J'ai été très content de travailler avec Loïs. Comme je lui ai dit, j'aurais été très content de travailler une deuxième saison avec lui. On a décidé, de façon conjointe, d'ouvrir à un moment les discussions » a lâché l'entraîneur du RC Lens.

« Ça a été plus maladroit qu'autre chose »