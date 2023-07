Transferts : Le RC Lens balance sur cette opération à 50M€

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après une saison exceptionnelle, le RC Lens voit logiquement plusieurs de ses joueurs être courtisés sur ce mercato estival. Suivi avec insistance par Leipzig depuis des semaines, Loïs Openda s’est engagé ce vendredi avec le club allemand. Franck Haise, l’entraîneur des Sang et Or, est revenu sur le départ de l’international belge.

Les négociations avaient démarré il y a plusieurs semaines, le transfert est désormais officiel : Loïs Openda quitte le RC Lens pour s’engager avec le RB Leipzig. L’international belge part pour un montant fixé entre 43 et 46M€, celui-ci devrait atteindre les 50 avec les bonus inclus dans l’opération. Après le match amical entre Amiens et le RC Lens, Franck Haise s’est confié sur le départ de son désormais ex-meilleur buteur.

«J’aurai été très content de travailler une deuxième année avec lui»

« Vous savez, il a explosé à Lens. Mais il y a plein de joueurs qui explosent à droite et à gauche. Après, c’est une opportunité. Le club fait une bonne affaire, le joueur fait une bonne affaire. C’est le football, j’étais très content de travailler avec Loïs, comme je lui ai dit j’aurai été très content de travailler une deuxième année avec lui. Mais, il fait des choix, on a décidé de façon conjointe d’ouvrir à un moment les discussions avec un certain seuil. Quand on s’est entendu avec le club acheteur, voilà, je lui souhaite bonne chance. Je serai attentif à sa progression parce qu’il a encore des choses sur lesquelles il doit travailler. Ce qui m’intéresse maintenant c’est le futur avec le RC Lens. On travaille pour trouver un autre joueur », a déclaré l’entraîneur du RC Lens dans des propos relayés par Lensois.com.

«L’important c’est que le club se fasse respecter»