Mercato : Le RC Lens fait une grande annonce sur sa star

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Grand artisan de la saison exceptionnelle du RC Lens, Seko Fofana est sur le départ. Le capitaine lensois est tombé d’accord avec Al-Nassr depuis de nombreux jours mais le transfert bloque en raison de l’interdiction d’inscription de nouveaux joueurs du club saoudien. Franck Haise s’est confié sur ce dossier épineux.

Le RC Lens savait qu’il allait vivre un mercato mouvementé, c’est ce qu’il se passe. Ce vendredi, les Sang et Or ont officiellement vendu Loïs Openda au RB Leipzig. L’international belge s’est engagé avec le club allemand pour un montant de 50M€, bonus compris. Et Openda ne devrait pas être la seule grosse perte du RC Lens cet été. Seko Fofana, le capitaine, est lui aussi sur le départ après sa troisième saison dans le Nord.

Ça bloque pour le transfert de Fofana

En effet, Seko Fofana discute avec Al-Nassr depuis plusieurs semaines. Un accord total a été trouvé du côté du joueur mais également entre les clubs. Mais le transfert bloque car Al-Nassr n’a pas le droit d’inscrire de nouveaux joueurs en raison d’un litige concernant un deal qui date de 2018. Après le match du RC Lens contre Amiens, Franck Haise s’est confié sur le feuilleton Fofana. Et même si l’optimisme semble de mise pour ce transfert, Haise n’exclut pas un retour de son capitaine au sein de son effectif.

Ça y est, le RC Lens boucle un transfert historique https://t.co/rW0JqYDJfW pic.twitter.com/x2E6EV4IrF — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

«Si ça ne se règle pas définitivement en début de semaine…»