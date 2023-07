L’OM veut sa star, c’est 50M€ !

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Avec l’avenir toujours plus incertain d’Alexis Sanchez qui ne donne plus de nouvelle à ses dirigeants, l’OM cherche du monde en attaque. Folarin Balogun, le buteur d’Arsenal qui a flambé avec Reims cette saison, est l’une des pistes. Mais les Gunners attendraient entre 40 et 50M€ pour laisser filer l’international américain.

Comme l’a indiqué le journal L’Équipe ce vendredi, l’OM n’a pas la moindre nouvelle d’Alexis Sanchez. La prolongation de contrat semble en mauvaise voie, le club olympien est donc obligé de se renforcer à ce poste. Iliman Ndiaye, l’attaquant de Sheffield United, serait proche de l’OM. Mais la direction marseillaise a d’autres pistes.

Balogun plaît à l’OM, mais…

Folarin Balogun, qui sort d’une excellente saison avec le Stade de Reims, est l’un des dossiers étudiés par l’OM. L’international américain est revenu à Arsenal mais il ne devrait pas y rester longtemps. Cette fois-ci, Balogun sera bel et bien vendu. « Ce que je peux dire, c'est que je ne partirai plus en prêt », affirmait-il récemment.

EXCLU @le10sport : Rayan Aït-Nouri se rapproche de l’OGC Nice !➡️Prêt avec option d’achat pour le défenseur de Wolverhampton https://t.co/HLnjZhFVPD — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) July 12, 2023

Arsenal demande entre 40 et 50M€