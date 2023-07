Fiasco historique à l’OM, son sort est scellé

Jean de Teyssière

Recrue record de l'OM (32M€), Vitinha a peiné à s'adapter à la Ligue 1 et ne compte que deux buts en 2023. L'attaquant portugais s'est ressourcé dans sa région natale qu'il aime tant au Portugal, Minho. Et visiblement, il s'est bien reposé puisqu'il a inscrit deux buts samedi lors du match amical de son club face à Nîmes. Et grâce au montant de son transfert, il ne devrait pas connaître le sort de Bamba Dieng, qui avait lui aussi fait une belle préparation avant d'être mis au placard par Igor Tudor.

Au cours d'une interview pour le média portugais O Jogo , Vitinha avait tenté de trouver une explication à cette demi-saison ratée avec l'OM : « C 'était difficile, je n'étais pas préparé. D'après les conversations avec mon agent, le départ en janvier n'était pas prévisible. Je ne pensais pas partir. Les trois derniers jours ont été un rush : faire face à beaucoup de choses, affronter un nouveau club et une nouvelle ville, chercher son chez-soi. J'ai ressenti la douleur et la tristesse de laisser derrière moi beaucoup de gens que j'aime. Je suis très attaché à la famille et aux amis ».

Vitinha, le nouveau Bamba Dieng ?

La situation de Vitinha à l'OM n'est pas sans rappeler celle de Bamba Dieng l'année dernière. Alors qu'il sortait d'une saison plutôt réussie, l'international sénégalais a très mal vécu l'arrivée d'Igor Tudor. Alors que le Sénégalais avait inscrit un triplé lors du premier match de préparation de l'OM, Igor Tudor n'a pourtant pas été convaincu par le talent de Dieng et l'a installé durablement sur le banc, avant qu'il parte pour le FC Lorient. Vitinha, 23 ans, débute la préparation de la même façon que son prédécesseur en attaque, même s'il a marqué un but de moins, et le spectre d'une mise au placard plane.

L’OM veut signer une star, il annonce enfin sa décision https://t.co/i0YkCsmAn9 pic.twitter.com/IWZtKYvbWz — le10sport (@le10sport) July 16, 2023

32M€, suffisant pour sauver Vitinha du placard

Auteur de deux buts en Ligue 1 l'an passé face à Troyes, Vitinha n'a ensuite plus trouvé le chemin des filets. Un problème de taille puisqu'il a été recruté contre la somme record pour l'OM de 32M€ à Braga. Son Euro espoirs avec le Portugal n'a guère été plus reluisant, puisqu'il n'a disputé que 46 minutes en quatre matchs. Mais Vitinha peut compter sur sa valeur et l'OM, ainsi que Marcelino, ne comptent pas le mettre sur le banc et compteraient sur lui, ayant confiance en ses qualités. À lui de justifier cette confiance et ce montant de transfert cette saison.