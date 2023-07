Le PSG lâche un pote de Mbappé, voilà la raison

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pendant de longues semaines, Randal Kolo Muani a été ciblé par le PSG pour renforcer le secteur offensif. Mais selon plusieurs sources proches du club parisien, l'international français ne rejoindra pas Kylian Mbappé au sein de la capitale française. L'entourage du joueur aurait fini par lasser la direction, qui se concentre désormais sur d'autres dossiers.

La piste Dusan Vlahovic ne cesse de prendre de l'épaisseur. Le joueur de la Juventus est le grand favori pour s'installer au poste d'avant-centre la saison prochaine. A contrario, d'autres dossiers ont été mis de côté. C'est notamment le cas de celui concernant Randal Kolo Muani.

Une star se fait recaler par le PSG ! https://t.co/7xqniPXMqK pic.twitter.com/4reCnbTfOs — le10sport (@le10sport) July 16, 2023

Randal Kolo Muani ne viendra pas au PSG

Comme indiqué par France-Bleu , le buteur de l'Eintracht Francfort ne rejoindra pas le PSG. « Il n est plus dans la course. C est fini ! » a confié une source proche du club parisien. Une autre source a confirmé la nouvelle à Bild : « C'est fini ! Kolo Muani ne viendra pas au PSG. »

La presse allemande dévoile la raison

Mais que s'est-il passé dans ce dossier plutôt bien engagé ? Selon le média allemand, l'entourage de Kolo Muani aurait fini par lasser le PSG. Des désaccords importants ont été observés entre les deux parties. La direction parisienne, qui souhaite boucler le chantier du numéro 9 très vite, a pris la décision radicale de stopper les négociations.