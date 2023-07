Le PSG annonce le verdict pour ce pote de Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG avance doucement mais sûrement. A la recherche d'un numéro 9 de classe mondiale, la direction a sélectionné plusieurs profils, dont celui de Randal Kolo Muani, sur le départ de l'Eintracht Francfort. Le club parisien a exploré ce dossier, avant finalement de le mettre de côté. Tout porte à croire que le PSG se concentre désormais sur Dusan Vlahovic.

Qui sera le prochain numéro 9 du PSG ? Ce dossier est devenu prioritaire au sein du club parisien, qui a coché le nom de plusieurs joueurs. Les profils de Victor Osimhen (Napoli), Harry Kane (Tottenham) ou encore Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort) ont été cités dans le viseur du PSG.

Pour Kolo Muani, c'est terminé

Mais selon les informations de France-Bleu , l'un de ces dossiers aurait été refermé. Comme le confirme une source proche du dossier, Randal Kolo Muani, proche de Kylian Mbappé en équipe de France, ne s'engagera pas avec le PSG. « Il n est plus dans la course. C est fini ! » a-t-elle déclaré.

Un accord trouvé avec Vlahovic ?