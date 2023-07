Un attaquant du PSG vend la mèche sur son avenir… sur Instagram ?

Thibault Morlain

Tandis que le PSG est très actif sur le marché des transfert dans le sens des arrivées, il va également y avoir des départs. Alors que les premières ventes sont imminentes, on parle aussi d’un possible transfert d’Hugo Ekitike, lui qui est arrivé il y a seulement un an. L’attaquant du PSG a d’ailleurs lâché un message qui pourrait en dire long sur ses réseaux sociaux.

L’été dernier, le PSG était allé chercher Hugo Ekitike au Stade de Reims, lui qui sortait d’une belle saison avec les Champenois. Prometteur, l’attaquant de 21 ans n’a toutefois pas convaincu à Paris avec Christophe Galtier. Bien qu’il n’ait pas souvent joué, Ekitike n’a pas été à la hauteur. Au point déjà d’être poussé vers la sortie ?

Ekitike, le PSG n’en veut plus

Acheté pour 35M€ par le PSG, Hugo Ekitike pourrait donc déjà faire ses valises, après un an dans la capitale française. Selon les derniers échos, le PSG voudrait se débarrasser de son attaquant, afin notamment de se débarrasser de son salaire. Un départ d’Ekitike ferait de la place, par la même occasion, aux deux attaquants recherchés par le PSG.

« Le meilleur est encore à venir »