Mercato : Le PSG programme un nouveau transfert à 20M€

Pour démarrer au mieux cette nouvelle saison, le PSG cherche à offrir au moins un attaquant à Luis Enrique. Acheté officiellement cet été, Hugo Ekitike, lui, pourrait déjà quitter le club de la capitale. Le Milan AC est intéressé par l’attaquant français, Paris attend 20M€ pour laisser filer l’ancien joueur de Reims.

Si le PSG cherche à s’offrir un attaquant de prestige, il a en réalité déjà lâché 35M€ pour un buteur : Hugo Ekitike. Prêté avec option d’achat par le Stade de Reims, l’attaquant français est devenu officiellement un joueur parisien lors de ce mercato estival. Pourtant, Hugo Ekitike ne sort pas d’une saison évidente, lui qui est resté assis sur le banc de touche pendant la majeure partie de ce dernier exercice.

Ekitike sur le banc, Galtier s’était justifié

Christophe Galtier, l’ex-entraîneur du PSG, ne lui a pas donné énormément de temps de jeu. Il s’était d’ailleurs expliqué à ce sujet : « Il n'y a pas de problème, Hugo travaille sérieusement. Il travaille plus que d'autres joueurs quand il n'a pas de temps de jeu. Il y a aussi l'architecture de l'équipe. Les circonstances font que l'effectif est affaibli et qu'il est confronté à une très grande concurrence, avec Kylian et Leo. On va voir ce qu'il va se passer sur les matchs qui arrivent. Mais il n'y a pas de problème entre Hugo et moi. Evidemment qu'il n'est pas heureux de la situation, mais il travaille beaucoup à l’entraînement ».

Le Milan AC sur le coup, le PSG en veut 20M€