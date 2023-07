Le PSG récupère un champion du monde, il valide le deal et s’explique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Désireux de renforcer son secteur défensif, le PSG a décidé de miser sur Lucas Hernandez après avoir bouclé la venue de Milan Skriniar. Le Bayern Munich a accepté de se séparer de son international français, qui poussait en privé afin de rejoindre la formation parisienne. Une opération sur laquelle est revenu Thomas Tuchel ce samedi.

Le PSG est en feu dans ce début de mercato estival avec déjà six recrues au compteur. Parmi elles, Lucas Hernandez, arrivé en provenance du Bayern Munich après une seconde partie de saison à l’écart après sa grave blessure à la Coupe du monde. « C'est un club ambitieux, qui a faim de titres. J'ai joué dans d'autres grands clubs, qui avaient aussi de très belles ambitions. Paris veut réaliser de grandes choses, et j'espère pouvoir aider le club à les accomplir , confiait le champion du monde français à son arrivée. Je suis quelqu'un qui en veut toujours plus dans ma carrière, et c'est pour cela que je rejoins le club, pour pouvoir atteindre ces objectifs. »

Un transfert à 40M€

Pour boucler ce deal, le PSG s’est entendu avec le Bayern Munich pour un transfert avoisinant 40M€ hors bonus. La formation bavaroise n’a pas rechigné à se séparer de Lucas Hernandez, qui était entré dans sa dernière année de contrat. Présent en conférence de presse, Thomas Tuchel s’est prononcé sur le départ de l’international tricolore et a justifié sa position.

« J'apprécie beaucoup Lucas »