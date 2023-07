PSG : Accord imminent pour ce gros transfert

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que le PSG sort d’une saison compliquée, Luis Campos savait qu’il devait redresser la barre dès le mercato estival. La reconstruction de l’effectif va prendre du temps mais le conseiller football démarre fort. Il manque encore un attaquant mais le dossier Dusan Vlahovic continue d’avancer, un accord de principe serait même proche.

C’était annoncé et c’est ce qu’il se passe actuellement, le mercato du PSG est très agité. Le club de la capitale a déjà officialisé six recrues et Luis Campos ne devrait pas s’arrêter là. La grande priorité du PSG est un attaquant et les dirigeants parisiens n’ont pas encore trouvé leur bonheur dans ce dossier. Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir ouvert plusieurs pistes. Dusan Vlahovic est l’une des dernières.

Dusan Vlahovic dans le viseur du PSG

Après avoir exploré les dossiers Harry Kane, Randal Kolo Muani et Victor Osimhen, le PSG a coché le nom de l’attaquant de la Juventus. Moins clinquant cette saison, l’international serbe a, à l’image de son équipe, vécu un exercice compliqué. A tel point qu’un départ serait d’actualité. Dusan Vlahovic n’est pas contre, lui qui veut retrouver des statistiques à la hauteur de son talent et une équipe capable de le faire briller. Surtout en Ligue des Champions, une compétition que la Juventus ne jouera pas cette saison, au contraire du PSG.

Accord de principe proche entre Vlahovic et le PSG