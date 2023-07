Le PSG peut doubler tout le monde pour cette star

Jean de Teyssière

Et si le PSG réussissait l'un des gros coups de ce mercato ? Les six recrues n'ont pas suffit à rassasier les dirigeants parisiens qui en demandent encore et souhaitent faire venir Bernardo Silva. Le milieu de terrain des Citizens souhaite partir et aurait émis le souhait de porter la tunique blaugrana. Mais si le Barça tarde à passer à l'action, Bernardo Silva pourrait se rattraper aux autres offres dont il dispose, dont celle du PSG...

Le mercato du PSG est encore loin d'être terminé, malgré les six premières recrues de l'ère Luis Enrique. En coulisse, ça s'active pour un joueur clé de Pep Guardiola à Manchester City. Et rien n'est encore perdu pour le PSG, qui attend tranquillement son heure.

Bernardo Silva attend que le Barça bouge...

Ce n'est un secret pour personne, Bernardo Silva souhaite quitter Manchester City. Homme clé de Pep Guardiola lors du fabuleux triplé réalisé par Manchester City la saison dernière, Bernardo Silva pense avoir fait le tour en Angleterre et souhaite évoluer dans son club de cœur : le FC Barcelone. Selon Mundo Deportivo , cela fait trois ans que les Blaugranas veulent faire de Bernardo Silva un « Culé » et cette année semble être la bonne. Pour le moment, le plan du Portugais est simple : il attend que le Barça passe à l'action.

...mais n'attendra pas éternellement