Le Qatar en rêve, il veut recaler le PSG

Jean de Teyssière

Le PSG voit grand en ce début de mercato. Après avoir officialisé six recrues, le club de la capitale n'en a pas encore fini et souhaite toujours se renforcer au milieu de terrain et la piste menant à Bernardo Silva est chaude depuis plusieurs mois. Le10sport.com vous révélait en exclusivité cette volonté des dirigeants parisiens de faire venir le Portugais mais la volonté du Citizen serait tout autre.

Un nouveau camp d'entraînement ultramoderne, Luis Enrique en entraîneur, Mbappé et Neymar comme coéquipiers... Tout pourrait donner envie à un joueur de venir jouer au PSG. Le PSG le sait et joue sur ça même si ça peut ne pas marcher à tous les coups.

Bernardo Silva rêve du Barça

Selon le média espagnol Mundo Deportivo , Bernardo Silva, qui souhaite quitter Manchester City cet été, rêve de porter la tunique du FC Barcelone. Un rêve qui n'avait pas pu se réaliser l'année précédente, à cause du veto posé par Pep Guardiola. Cela fait trois ans que le Barça tente de le recruter et cette année semble être l'année ou jamais.

Il laisse le PSG en stand-by