C'est confirmé, un transfert totalement relancé au PSG

Axel Cornic

Prêté à la Juventus l’été dernier, Leandro Paredes n’a finalement pas été gardé et a donc fait son retour au Paris Saint-Germain. Il n’y est toujours pas désiré et Luis Campos cherche une solution pour boucler un nouveau départ, avec le contrat du joueur qui se termine en juin 2024.

Réputé pour être un club très actif sur les transferts, le PSG a toujours rencontré des grosses difficultés dans les ventes. Souvent, des gros sacrifices sont nécessaires et Leandro Paredes pourrait être un nouvel exemple.

Le PSG aurait pu le vendre pour 25M€

Il y a un an, le milieu argentin pouvait rapporter près de 25M€ au PSG, qui l’avait acheté 47M€ en janvier 2019. La Juventus avait en effet bouclé un prêt payant de 2,5M€ avec une option d’achat fixée à 22,2M€... qui n’a finalement jamais été levée. Paredes n’a en effet pas convaincu les Bianconeri , qui l’ont donc laisser revenir à Paris à la fin de la saison.

Le blitz de la Lazio