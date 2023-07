Une star est annoncé à l'OM, la réponse est terrible

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête de renforts offensifs, l'OM se serait positionné pour le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang. En difficulté à Chelsea, le Gabonais pourrait chercher une porte de sortie pour se relancer. Mais ce dossier s'annonce très compliqué sur le plan économique pour les Marseillais.

Pour le moment, Vitinha est le seul avant-centre à disposition de Marcelino. Le nouvel entraîneur de l'OM, qui évolue dans un système avec deux attaquants, espère donc voir débarquer rapidement des renforts offensifs. Dans cette optique, le transfert d'Iliman Ndiaye serait en excellente voie pour une somme avoisinant les 20M€. Mais l'OM ne compte pas s'arrêter là et pourrait frapper encore plus fort.

Surprise, l’OM fonce sur un crack brésilien https://t.co/9oDeiIrqXX pic.twitter.com/YM07HLjvMr — le10sport (@le10sport) July 15, 2023

«Le chemin est encore long»

En effet, vendredi soir, Relevo a lâché une petite bombe en annonçant que l'OM s'intéressait à Pierre-Emerick Aubameyang. Une information confirmée par plusieurs médias, dont La Provence . Néanmoins, le quotidien régional ne cache pas un certain pessimisme dans ce dossier, rappelant que le Gabonais touche environ 10M€ par an à Chelsea où son contrat expire dans un an. « Le chemin est encore long », glisse même une source proche des négociations.

L'avenir de Sanchez scellé ?

Quoi qu'il en soit, l'intérêt de l'OM pour Pierre-Emerick Aubameyang laisse penser que l'avenir d'Alexis Sanchez ne passe plus par Marseille comme l'explique La Provence. Malgré une proposition assortie d'une augmentation de 30%, le Chilien n'a toujours pas répondu à Pablo Longoria qui semble donc résigner dans ce dossier. D'où l'intérêt pour l'ancien attaquant de l'ASSE.