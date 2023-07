OM : Une star est annoncée en attaque, coup XXL en vue ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Indésirable du côté de Chelsea après une saison éprouvante (3 buts en 21 matches), Pierre-Emerick Aubameyang pourrait se relancer sur la Canebière. Telle serait en tout cas la volonté de Marcelino, déterminé à accueillir l’attaquant gabonais de 34 ans du côté de l’OM. Un coup audacieux que le club phocéen doit tenter ? C’est notre sondage du jour.

L’OM poursuit doucement mais surement son mercato. Pablo Longoria a officialisé ce vendredi son deuxième renfort de l’été en la personne de Renan Lodi, arrivant en provenance de l’Atlético de Madrid pour environ 13M€. Les supporters phocéens attendaient avec impatience cette nouvelle opération sur le marché des transferts, deux semaines après la signature de Geoffrey Kondogbia et moins d’un mois avant le 3ème tour de la Ligue des champions. Cette grande échéance approche à grands pas alors que l’Olympique de Marseille est encore loin d’avoir renforcé son effectif dans chaque secteur.

Alexis Sanchez vers la sortie, Pierre-Emerick Aubameyang est visé

Du mouvement est particulièrement attendu en attaque alors que le départ définitif d’Alexis Sanchez se confirme au fil des jours, le Chilien n’étant visiblement pas motivé à signer un nouveau bail avec la formation phocéenne. Pour épauler Vitinha, l’OM souhaite mettre la main sur Iliman Ndiaye avec qui un accord aurait déjà été trouvé. Pablo Longoria doit désormais s’entendre avec Sheffield, alors qu’un autre joueur est visé en parallèle.



Car l’OM ne compte pas s’arrêter à Iliman Ndiaye. D’après les informations révélées en Espagne par Relevo et confirmées par plusieurs médias français depuis, la piste Pierre-Emerick Aubameyang a été activée. Marcelino serait sous le charme de l’attaquant de 34 ans, et ce malgré sa dernière saison fantomatique à Chelsea avec 21 timides apparitions pour 3 buts. Un an après le pari Alexis Sanchez, l’OM semble donc bien décidé à retenter l’expérience avec l’ancien joueur de l’ASSE malgré son faible rendement. Encore un risque au vu des derniers mois d’Aubameyang, qui n’entre pas dans les plans de Chelsea. Et cela fait déjà réagir. « Ce qui est fou, c’est que plus personne n’en veut de ce joueur. Il est super galère à gérer, on se souvient d’Arteta avec lui… Ce n’est pas la qualité qui est un problème, c’est le comportement du joueur. Je suis très étonné, à quel moment Marcelino le connaît ? », s’interrogeait vendredi le journaliste Daniel Riolo.

Un joueur de 34 ans en souffrance à Chelsea

Même s’il dispose encore d’une année de contrat avec Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang ne devrait probablement pas être difficile à déloger de la formation londonienne s’il le souhaite. En revanche, le pari s’annonce risque d’un point de vue salarial alors que le Gabonais percevrait 10M€ par an du côté de Stamford Bridge, des émoluments qu’il devrait évidemment revoir à la baisse s’il rejoignait la Canebière.



L’OM doit-il alors partir en quête d’un attaquant de renom en grande difficulté comme Pierre-Emerick Aubameyang, ou bien se concentrer sur d’autres pistes comme celles menant à Elye Wahi (Montpellier), Folarin Balogun (Arsenal) ou un joueur dont l’identité n’a pas encore filtré, comme Pablo Longoria en a parfois l’habitude ? À vos votes !