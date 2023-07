L’OM veut frapper fort, Riolo propose une superstar

Hugo Chirossel

En quête d’un ou plusieurs attaquants sur le marché des transferts, l’OM est annoncé sur la piste de Pierre-Emerick Aubameyang. Une option surprenante pour Daniel Riolo, qui a un autre nom en tête pour le club marseillais. En effet, d’après l’éditorialiste de RMC, les Olympiens devraient tenter leur chance dans le dossier Sadio Mané.

Après Geoffrey Kondogbia, l’OM a officialisé ce vendredi soir sa deuxième recrue lors de ce mercato estival, en la personne de Renan Lodi. Alors qu’ils avancent dans le dossier Iliman Ndiaye, les dirigeants marseillais s’intéresseraient également à Pierre-Emerick Aubameyang, d’après les informations de Relevo et La Provence .

EXCLU @le10sport : Rayan Aït-Nouri se rapproche de l’OGC Nice !➡️Prêt avec option d’achat pour le défenseur de Wolverhampton https://t.co/HLnjZhFVPD — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) July 12, 2023

Riolo propose Mané à l’OM

Dans l’ After Foot sur RMC , Daniel Riolo a proposé un autre joueur à l’OM. D’après lui, le club marseillais devrait essayer de s’attacher les services de Sadio Mané, annoncé sur le départ du Bayern Munich un an seulement après son arrivée. « Il y a un autre débat aujourd’hui qui me scotche complètement, c’est le cas Sadio Mané. Le Bayern n’en veut plus, à part qu’on me dise qu’on a enlevé les pieds à ce gars-là, pourquoi on ne se bat pas pour l’avoir ? Parfois dans le foot on ne comprend pas », a-t-il déclaré.

« Qu’ils prennent Sadio Mané, en plus il est supporter de l’OM »