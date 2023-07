PSG : Un énorme mensonge révélé sur le mercato ?

Thomas Bourseau

Dusan Vlahovic fait beaucoup parler de lui sur le marché des transferts et un éventuel échange de joueurs avec Romelu Lukaku est évoqué. Néanmoins, tout cela ne serait qu’un tissu de mensonges. Explications.

Et si l’attaquant de point tant convoité par le PSG se trouvait être Dusan Vlahovic ? Depuis quelque temps, il est spécifié dans la presse que le comité de direction du Paris Saint-Germain chercherait à trouver un buteur pour accompagner Kylian Mbappé.

Ça se bouscule pour Vlahovic

Les pistes se sont multipliées ces dernières semaines. Néanmoins, Harry Kane n’aurait d’yeux que pour le Bayern Munich selon Sky Deutschland et Romelu Lukaku ne voudrait rien savoir du PSG ou d’autres intérêts, ne souhaitant signer qu’en faveur de l’Inter selon The Evening Standard. Et Dusan Vlahovic ? La Juventus semble être prête à se séparer du Serbe, mais The Daily Mail a évoqué cette semaine des négociations concernant un échange Lukaku et Vlahovic entre Chelsea et la Juve .

Chelsea pas intéressé par Vlahovic, le PSG seul dans le dossier