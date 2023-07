Une star s’en va, c’est la panique à l’OM

Arnaud De Kanel

Après avoir porté l'OM sur ses épaules la saison passée, Alexis Sanchez n'a toujours pas prolongé et les signaux qu'il envoie ne présagent rien de bon pour l'issue du dossier. De ce fait, Pablo Longoria et ses équipes vont devoir trouver un nouvel attaquant de classe mondiale alors que ce n'était pas prévu.

Lors de son arrivée à l'OM l'été dernier, Alexis Sanchez questionnait énormément. Le Chilien sortait de plusieurs saisons délicates et rien ne prédisait qu'il allait retrouver un tel niveau. « Alexis Sanchez quand il vient à l’OM, c’est incroyable. Je faisais partie de ceux qui pensaient qu’il était plutôt cramé. Il a fait une saison extraordinaire. Je considère qu’Alexis Sanchez n’a plus vraiment envie de rester. Pour moi, il n’est plus là », confiait récemment Daniel Riolo sur les ondes de RMC . Et au vu des dernières tendances, le Chilien ne devrait pas rester à l'OM.

Sanchez ne répond plus

Pour convaincre Alexis Sanchez de prolonger, Pablo Longoria a dégainé une très grosse offre. L'OM propose une rémunération 30% supérieure à celle que percevait le Chilien cette saison. Problème, l'attaquant ne répondrait pas aux sirènes du club phocéen selon L'Equipe . Galatasaray mais aussi l'Arabie saoudite pourraient rafler la mise et le signer. L'OM se prépare malgré tout à perdre Sanchez.

Aubameyang pour oublier Sanchez ?

Pablo Longoria est prêt à tourner la page Alexis Sanchez à l'OM. Depuis plusieurs jours, le président de l'OM aurait jeté son dévolu sur Pierre-Emerick Aubameyang. L'ancien attaquant de Chelsea ou encore du Barça, représente un pari similaire à celui tenté avec le Chilien. L'expérience du Gabonais pourrait faire du bien à un effectif qui manque de garanties au niveau européen. Il pourrait être suivi par Iliman Ndiaye. L'attaquant de Sheffield possèderait un accord avec l'OM et Marcelino aimerait qu'il signe avant le début du stage en Allemagne. Pablo Longoria se retrouve face à une situation inattendue qu'il est très proche de régler malgré tout.