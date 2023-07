L’OM approche une star, elle jure fidélité au PSG !

Thomas Bourseau

L’OM aurait pu recruter un joueur étant passé par le PSG en la personne de David Luiz à l’été 2021. Mais c’était sans compter sur l’intégrité et la fidélité du Brésilien envers le PSG. Le joueur a tout déballé.

David Luiz n’a certes passé que deux années au PSG, mais sa fidélité demeure intacte. Et l’OM en a fait l’amère expérience. le10sport.com vous révélait en septembre 2021 qu’après son départ libre d’Arsenal, Luiz était sujet à des discussions en interne à l’OM sous l’impulsion du président Pablo Longoria et de l’ex-entraîneur Jorge Sampaoli.

David Luiz révèle les raisons de son refus de rejoindre l’OM

Néanmoins, toujours selon le10sport.com , David Luiz n’allait pas signer à l’OM et se dirigeait plutôt vers un retour au Brésil. Ce qui s’est réalisé avec l’arrivée du défenseur brésilien à Flamengo. Pour FlaTV , Luiz s’est livré à coeur ouvert sur l’approche de l’OM. « Sampaoli a été l'un de ceux qui ont essayé de me recruter lorsque j'ai signé à Flamengo. Il était à Marseille. Il a voyagé et m'a rencontré à Angra. Il voulait que j'aille à Marseille. Avec tout le respect que je lui dois, je l'ai pris au mot, mais j'ai une histoire avec le PSG et, par respect, je ne pouvais pas aller à Marseille ».

Luiz ne pouvait pas dire non à Flamengo