Une star recale l’OM à cause du PSG, la révélation hallucinante

Bien que David Luiz n’ait effectué que deux saisons au PSG, c’était suffisant pour que le Brésilien repousse les avances de l’OM à l’été 2021 comme le principal intéressé l’a confié ces dernières heures.

David Luiz était l’unique recrue estivale du PSG à l’été 2014. Avec Thiago Silva au sein de la défense centrale du club parisien, David Luiz est notamment resté dans les mémoires pour son but égalisateur et salvateur face à Chelsea à l’hiver 2015 en 1/8ème de finale de Ligue des champions. Après deux saisons au Paris Saint-Germain, Luiz quittait le club pour… retrouver Chelsea !

L’OM a tenté sa chance avec David Luiz

Néanmoins, Pablo Longoria a tenté sa chance avec David Luiz sous l’impulsion de Jorge Sampaoli lors du mercato estival de 2021. C’est en effet ce que le10sport.com vous affirmait le 7 septembre 2021 en révélant néanmoins que le Brésilien n’allait pas débarquer à l’OM, mais allait faire son retour au Brésil. Cette information s’est confirmée puisque Luiz signait à Flamengo quelques jours plus tard.

«J'ai une histoire avec le PSG et, par respect, je ne pouvais pas aller à Marseille»

Et ce n’est pas David Luiz qui dira le contraire. À l’occasion d’un entretien accordé à FlaTV , le défenseur brésilien a reconnu l’intérêt de l’OM et de Jorge Sampaoli. « Sampaoli a été l'un de ceux qui ont essayé de me recruter lorsque j'ai signé à Flamengo. Il était à Marseille. Il a voyagé et m'a rencontré à Angra. Il voulait que j'aille à Marseille. Avec tout le respect que je lui dois, je l'ai pris au mot, mais j'ai une histoire avec le PSG et, par respect, je ne pouvais pas aller à Marseille ».

«Je n'avais aucune idée de rejouer au Brésil, mais»