Surprise, le PSG tente un coup inattendu sur le mercato

Le PSG semble être en quête d’une nouvelle doublure à Gianluigi Donnarumma avec le départ anticipé de Keylor Navas. En Espagne, il est question d’un intérêt parisien pour Yassine Bono.

Keylor Navas annonçait en fin de saison dernière qu’il se sentait prêt à revenir au PSG ou à relever n’importe quel autre challenge en tant que gardien numéro un. Néanmoins, le Paris Saint-Germain maintient sa confiance en Gianluigi Donnarumma selon L’Équipe et le portier costaricien est prié d’aller voir ailleurs.

Le PSG pense à Lloris et De Gea…

Et pour cause, le comité de direction du PSG aurait déjà coché plusieurs noms sur sa short-list pour venir concurrencer Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain. Selon The Daily Record , Hugo Lloris serait une option et Sports Zone a également confié que David de Gea, agent libre depuis le 1er juillet, serait aussi une possibilité pour le PSG.

…mais aussi à Bono !