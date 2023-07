PSG : Kylian Mbappé peut déchainer le mercato

Axel Cornic

A un an de la fin de son contrat, Kylian Mbappé a mis le Paris Saint-Germain dans une position extrêmement délicate. Car un départ libre serait une véritable catastrophe pour l’image du club parisien, qui comme l’a annoncé Nasser Al-Khelaïfi pourrait bien être obligé de vendre sa plus grande star dès ce mercato estival. Et cela pourrait bien avoir des répercussions aux quatre coins de l’Europe...

Il y a encore quelques mois, un nouveau PSG semblait se dessiner avec Kylian Mbappé seule véritable star, puisque Lionel Messi se dirigeait vers un départ et Neymar était indésirable. Finalement, c’est bien ce dernier qui pourrait être le seul à rester, puisque la star française semble plus proche que jamais d’un départ en ce mercato estival.

Coup de théâtre, le PSG a déjà trouvé son buteur https://t.co/02bpGYve4x pic.twitter.com/RtGLGyNbJj — le10sport (@le10sport) July 15, 2023

Mbappé, le facteur X du mercato

Car s’il est attendu pour la reprise le 17 juillet prochain, Mbappé ne semble toujours pas vouloir revenir sur ses déclarations et accepter une prolongation de contrat. Ainsi, La Stampa assure que tout le mercato estival pourrait tourner autour de l’avenir du Français, qui en cas de départ pourrait déclencher un énorme effet domino sur ce mercato estival !

Vlahovic et Kane, les favoris

Le quotidien cite notamment quelques dossiers qui pourraient être directement impactés, car si le PSG perd Kylian Mbappé il faudra absolument frapper un gros coup pour l’oublier. Harry Kane est concerné, puisqu’il est l’une des pistes préférées des dirigeants parisien et après toute une vie passée à Tottenham le moment semble être venu pour lui de partir. Dusan Vlahovic pourrait également être un dossier chaud, puisque Il Corriere dello Sport a annoncé un accord entre le PSG et son entourage tout récemment. Que dire d’ailleurs de Victor Osimhen, qui serait toujours le favori de Luis Campos ?

Un mercato des buteurs totalement chamboulé