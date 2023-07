L’OM prend un premier stop pour son grand ménage

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Avec les signatures de Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi, l’OM a démarré ce mercato estival avec beaucoup d’inspiration. Néanmoins, si le club olympien veut poursuivre sur cette lancée, il faudra se séparer des indésirables. Et pour le moment, il n’y aurait pas la moindre offre pour les joueurs dont Marseille veut se séparer.

« Isaak Touré va partir en stage avec le groupe. Les autres ne devraient pas rester avec nous, on va trouver une solution pour un départ le plus rapidement possible. Le seul qui pourrait être avec nous est Pape Gueye ». Lors de la conférence de presse de présentation de Marcelino, Javier Ribalta, le directeur du football de l’OM, a fait le point sur les indésirables. Et il y en a quelques-uns dans la cité phocéenne…

Les indésirables sont de retour

Pol Lirola, Jordan Amavi ou encore Konrad De la Fuente en font partie. Tous prêtés la saison dernière, ils sortent d’un exercice compliqué et l’OM ne compte pas sur eux. Mais il faut encore trouver un moyen de s’en séparer, ce que le club olympien galère à faire depuis quelques saisons. C’était le cas avec Jacques-Henri Eyraud et la situation n’a pas vraiment évolué avec Pablo Longoria.

Pas encore d’offre reçue par l’OM