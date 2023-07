Messi - PSG : C'est officiel, il hallucine après son transfert

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce samedi soir, l’Inter Miami a officialisé l’arrivée de Lionel Messi, s’engageant jusqu’en 2025. Une fierté pour David Beckham, l’un des propriétaires de la franchise américaine, qui s’est réjoui dans un message publié sur son compte Instagram de pouvoir compter sur l’ancienne star du FC Barcelone et du PSG dans son effectif.

Bien que le suspense était terminé depuis plusieurs semaines, c’est désormais officiel : Lionel Messi est un joueur de l’Inter Miami. La franchise de MLS a annoncé ce samedi soir la signature de l’international argentin, désormais engagé jusqu’en 2025. Sur Instagram , David Beckham n’a pas caché sa joie à l’idée d’avoir bouclé ce dossier.

Mbappé écœure Messi, l’incroyable aveu de Deschamps https://t.co/30dzhhdnHj pic.twitter.com/G9Gg4f9HnF — le10sport (@le10sport) July 15, 2023

« Aujourd'hui, ce rêve est devenu réalité »

« Le prochain chapitre de notre histoire commence ici. Il y a dix ans, lorsque j'ai commencé ce voyage, je rêvais de faire venir les plus grands joueurs du monde à Miami... Des joueurs qui partageaient l'ambition que j'avais lorsque j'ai rejoint le LA Galaxy, à savoir contribuer à l'essor du football dans ce pays et construire un héritage dans ce sport que nous aimons tant. Aujourd'hui, ce rêve est devenu réalité », confie notamment David Beckham après avoir officiellement mis la main sur l’ancien attaquant du FC Barcelone et du PSG.

« Également ravi d'accueillir un ami »