Messi surprend son monde, c’est validé au Real Madrid !

Thomas Bourseau

Pourtant un temps bien parti pour prolonger son contrat au PSG avant d’être à deux doigts de retrouver le FC Barcelone, Lionel Messi a finalement signé en faveur de l’Inter Miami. Au Real Madrid, Carlo Ancelotti salue le choix de Messi. Explications.

Lionel Messi semblait être bien parti pour prolonger son contrat au PSG. D’ailleurs, pendant la Coupe du monde au Qatar, Le Parisien et le journaliste Fabrizio Romano affirmaient tous deux qu’un accord verbal aurait été trouvé entre le Paris Saint-Germain et le clan Messi. Le président Nasser Al-Khelaïfi dévoilait même à l’occasion d’une entrevue accordée à Sky Sports en décembre dernier que le dossier Messi suivait son cours et allait dans le bon sens.

Messi a claqué la porte du PSG et snobé le FC Barcelone

Néanmoins, la seconde partie de saison a tout changé. Les relations entre Lionel Messi et le PSG se sont même effrités avec comme point d’orgue, le voyage en Arabie saoudite non autorisé par le PSG en mai dernier. Et alors qu’un retour au FC Barcelone se précisait avec la validation de son père et agent Jorge Messi, le septuple Ballon a choqué tout le monde en annonçant début juin à Mundo Deportivo son départ pour l’Inter Miami. Une opération sur laquelle le co-propriétaire de la franchise de Major League Soccer David Beckham travaillait depuis plusieurs années.

Ancelotti : «La signature de Messi à l’Inter Miami va aider à améliorer les choses»