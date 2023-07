Le PSG veut une star à 80M€, une offre va partir

Jean de Teyssière

Le PSG devrait encore s'activer sur le marché des transferts. Après avoir fait venir six recrues, Lucas Hernandez, Milan Skriniar, Kang-In lee, Manuel Ugarte, Cher Ndour et Marco Asensio, le PSG vise encore du lourd. Mais pourrait cette fois-ci se faire avoir par le FC Barcelone concernant Bernardo Silva puisqu'une offre catalane est proche de partir en direction de Manchester City.

Pour le média Record , Bernardo Silva exprimait en janvier dernier son désir de quitter Manchester City pour découvrir un autre club : « J’ai 28 ans, j’en aurai 29 cet été, et il me reste deux ans de contrat avec Manchester City. Mon contrat prendrait fin à 31 ans. Je ne vous cache pas que mon objectif dans les années à venir, si quelque chose de bien se passe ailleurs, sera probablement de partir vers un nouveau projet […] En partant dans un nouveau projet à l’âge de 29 ans, je ne finirai ce contrat probablement qu’à 34 ans. Si vous me demandez : que pensiez-vous il y a 10 ans ? Mon objectif était de retourner à Benfica à l’âge de 32 ans au plus. Qu’est-ce que je pense aujourd’hui ? Cela dépend de ce qui se passera l’été prochain. Je ne vais pas mentir : ce n’est pas quelque chose auquel je ne pense pas. J’y pense chaque année. Cela a toujours été un objectif. »

Le PSG veut Bernardo Silva

D'après les informations révélées en exclusivité par le10sport.com, le PSG a transmis une offre à Manchester City concernant Bernardo Silva. Le milieu de terrain portugais souhaite quitter le club de Manchester City. Mais le PSG se heurte pour le moment au refus du club anglais...

Le PSG veut s’en débarrasser, tout le monde se l’arrache https://t.co/n2fKekuv6d pic.twitter.com/NXZB3Wc3xB — le10sport (@le10sport) July 15, 2023

Le Barça se prépare à passer à l'action

Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone se préparerait à formuler une offre à Manchester City concernant Bernardo Silva. Estimé à 80M€ par le club anglais, le désir du Portugais est de porter le maillot du Barça. En proie à des difficultés financières, le Barça se préparerait à proposer un prêt avec une option d'achat obligatoire l'année prochaine afin d'être dans les clous au niveau du fairplay financier et de la Liga.