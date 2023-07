Le PSG veut régaler Mbappé : c’est 80M€

Jean de Teyssière

Ne voulant plus revivre pareille saison que celle de l'an passée, le PSG a décidé de prendre le taureau par les cornes et réalisé un mercato XXL. Après six recrues, les dirigeants parisiens aimeraient faire venir Bernardo Silva au club mais la concurrence est féroce sur ce dossier. Proche de Kylian Mbappé depuis leur année commune à Monaco en 2017, il coûterait 80M€.

Devant la volonté de Kylian Mbappé de quitter le club libre en juin prochain, le PSG pourrait tenter de le convaincre de rester en recrutant des joueurs capables de faire passer un palier au club. Et dans ce cas, la stratégie parisienne de le prolonger et de le laisser partir en 2024, mais moyennant une indemnité de transfert.

Le PSG tente le coup Bernardo Silva

Selon les informations dévoilées par le10sport.com jeudi dernier, le PSG aurait formulé une offre à Manchester City pour Bernardo Silva. Le montant n'a pas fuité mais le PSG semble passer à l'action pour le Portugais.

Le PSG veut s’en débarrasser, tout le monde se l’arrache https://t.co/n2fKekuv6d pic.twitter.com/NXZB3Wc3xB — le10sport (@le10sport) July 15, 2023

Manchester City en demande 80M€