La nouvelle star de l’OM lance un coup de pression au PSG

Depuis la prise en main de Pablo Longoria, l'OM est en constante progression. Le club marseillais visera, une nouvelle fois, une place en Ligue des champions. Pour Vitinha, arrivé en janvier dernier, la formation phocéenne est en capacité de venir déranger l'ogre parisien et de tutoyer les sommets. Dès la saison prochaine ?

Pour la seconde année consécutive, l'OM a terminé sur le podium. Troisième, le club marseillais va devoir batailler pour arracher sa place en Ligue des champions. Mais pour Vitinha, sa formation peut faire mieux et venir prendre la place du PSG.

Vitinha prévient le PSG

« L ’OM se prépare à être champion d’ici les prochaines années. On a une super structure, la dimension du club est incroyable et le soutien des supporters dépasse le réel. Les titres arriveront » a déclaré le buteur portugais, qui compte bien apporter sa pierre à l'édifice.

Une prestation XXL dès la saison prochaine ?