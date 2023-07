OM : Il a vécu un calvaire, un proche annonce du lourd

Hugo Chirossel

Arrivé cet hiver après une excellente Coupe du monde avec le Maroc, Azzedine Ounahi s’était distingué dès son premier match sous les couleurs de l’OM. Éloigné des terrains depuis le mois de mars en raison d’une fracture de l’orteil, l’international marocain est de retour et veut tout faire pour convaincre son nouvel entraîneur Marcelino.

« L’une des raisons pour lesquelles on l’a recruté c’est son talent et il l’a montré ce soir avec son but . » Le 1er février dernier, après la victoire de l’OM sur la pelouse du FC Nantes (0-2), Azzedine Ounahi avait reçu les éloges de son entraîneur, qui était alors Igor Tudor. Arrivé en provenance d’Angers lors du mercato hivernal, l’international marocain s’était distingué dès son premier match, en inscrivant le deuxième but du club marseillais face aux Canaris .

Une fracture de l'orteil qui l'a coupé dans son élan

Mais l’histoire d’Azzedine Ounahi à l’OM a ensuite connu quelques mésaventures. Victime d’une fracture à un orteil lors d’un match amical entre le Maroc et le Brésil en mars dernier, il a été contraint de se faire opérer et a finalement été absent pour le reste de la saison. Aujourd'hui, alors qu’Igor Tudor n’est plus sur le banc de l’OM, le milieu de terrain âgé de 23 ans est de retour avec un objectif clair : convaincre son nouvel entraîneur, Marcelino, qu’il a sa place dans le groupe marseillais.

« Il est déterminé à convaincre Marcelino »