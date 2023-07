Il claque la porte, l’OM prend une excellente décision

Thibault Morlain

En cette intersaison, l’OM s’est à nouveau retrouvé dans l'obligation de trouver un nouvel entraîneur. Après seulement un an, Igor Tudor a décidé de claquer la porte et pour le remplacer, Pablo Longoria a accordé sa confiance à Marcelino. Alors qu’on attend de voir ce que donnera l’OM sous les ordres de l’Espagnol, le choix pourrait être le bon.

Du côté de l’OM, on connait donc un nouvel entraîneur durant cette intersaison. Si Igor Tudor avait encore un an de contrat, le Croate a préféré s’en aller, quittant ainsi ses fonctions après seulement un an. Plusieurs profils ont alors été étudiés pour le remplacer comme entraîneur. Marcelo Gallardo, Paulo Fonseca… Le choix s’est finalement porté sur Marcelino. Très proche de Pablo Longoria depuis leur expérience commune à Valence, l’Espagnol prend donc les commandes de l’OM et ça s’annonce prometteur.

« Un top entraîneur »

Dans un entretien accordé à L’Equipe , Dani Parejo, ancien protégé de Marcelino à Valence, s’est enflammé pour le nouvel entraîneur de l’OM, expliquant notamment : « D'après moi, c'est un top entraîneur. Pour sa manière de travailler, mais aussi pour la somme d'heures de travail qu'il accumule dans ce rôle de coach. Aussi pour le perfectionniste qu'il est et pour son implication afin que tout se passe bien et comme il le veut. Oui, pour moi, c'est vraiment un top ».

« Il a une idée de jeu très claire et définie »